In Den Haag en Amsterdam rijdt de Sky Radio Kersttram weer rond. De trams zijn tot en met 26 december te zien.

Opening

Op feestelijke wijze opende Nielson donderdag de Sky Radio Kersttram. Compleet in kerstsfeer stond de tram klaar bij het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, waar de zanger – samen met de Sky Radio kerstman – de traditionele kerstbel luidde en de tram officieel opende. De tram rijdt de hele maand december op verschillende trajecten door Amsterdam. In Den Haag rijdt eenzelfde kersttram ook tot en met 26 december.

Kersttram

De Sky Radio Kersttram rijdt al meer dan 25 jaar ieder jaar door Amsterdam en is daarmee inmiddels een waar begrip. Reizigers worden geheel in kerstsferen van A naar B vervoerd om de kerstsfeer zo breeduit te verspreiden. De tram is voorzien van een gigantische kerstmuts, duizenden lampjes, non-stop kersthits van The Christmas Station en rijdt iedere dag een andere route om zoveel mogelijk reizigers het kerstgevoel te kunnen bezorgen.

The Christmas Station

Sky Radio 101 FM is afgelopen maandag omgedoopt tot The Christmas Station. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

