Vandaag gaven de Backstreet Boys het startsein voor Sky Radio The Christmas Station. Het non-stop muziekstation is hiermee officieel omgedoopt tot The Christmas Station tot en met eind december.

The Christmas Station

De Sky Radio Kerstman doopte vandaag samen met Backstreet Boys Brian en AJ Sky Radio officieel om tot The Christmas Station. “Kerst is een speciale tijd voor ons. Het gaat om familie, samen zijn en om the holiday spirit,” vertellen Brian en AJ. “It is beginning to look a lot like christmas. And Santa Claus is coming to town with Rudolf the Red Nosed Reindeer. So lets jingle all the way: hierbij verklaren wij, de Backstreet Boys, Sky Radio The Christmas Station geopend. Merry Christmas!”

“De kerstzender”

Uunco Cerfontaine, Radio Director van de radiozender: “Sky Radio is dé kerstzender van Nederland en vanaf vandaag staan we dan ook weer compleet in het teken van deze mooiste, warmste en gezelligste tijd van het jaar. Ook voor de Backstreet Boys leeft die kersttraditie enorm en het is dan ook een grote eer dat deze iconische groep Sky Radio The Christmas Station opent! “

Sky Radio The Christmas Station is te beluisteren op 101FM, DAB+, Skyradio.nl en via deze pagina. De uitzendingen van de speciale themazender Sky Radio Christmas op DAB+ zijn weer gestaakt. Op dit kanaal is weer Sky Radio Nice & Easy te horen.