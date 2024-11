Sky Radio is per vandaag weer omgedoopt tot ‘The Christmas Station’. Het startschot hiervoor werd gegeven door Andrew Ridgeley, de helft van het iconische duo Wham.

Vijf weken lang

Het non-stop muziekstation Sky Radio is hiermee officieel omgedoopt tot ‘The Christmas Station’ en dit betekent dat kerstfans hun hart kunnen ophalen: “ruim vijf weken lang kunnen zij genieten van non-stop kersthits!“, aldus de radiozender in een persbericht.

40 jaar ‘Last Christmas’

2024 markeert een mijlpaal voor de echte kerstfan: 40 jaar geleden bracht Wham!, bestaande uit de twee vrienden George Michael en Andrew Ridgeley, namelijk de tijdloze hit ‘Last Christmas’ uit. Dit nummer groeide uit tot dé kerstklassieker, met miljoenen fans over de hele wereld. Ook in Nederland wordt de hit ieder jaar weer omarmt: vaak siert het het erepodium van de Sky Radio Christmas Top 50, die wordt samengesteld aan de hand van stemmen van de luisteraars van Sky Radio.

“Trots”

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “We zijn trots dat we een icoon als Andrew Ridgeley van Wham! bereid hebben gevonden om The Christmas Station officieel te openen. Een droomaftrap van het kerstseizoen waarbij we de magie van kerst met onze luisteraars kunnen delen. Daarnaast begint vandaag onze bekende Disneyland Paris kerstactie, dus dit is het startsein van de leukste tijd van het jaar waarin we Nederland weer in de ultieme kerststemming brengen. Let the most wonderful time of the year begin!”

Luisteren

The Christmas Station is te beluisteren op FM, DAB+ en Internet. Sinds begin oktober is via DAB+ al tijdelijk Sky Radio Xmas te beluisteren. Via dit kanaal zal binnenkort weer Sky Radio Nice & Easy te horen zijn. Via de website van de radiozender is ook het gehele jaar het themakanaal Christmas te beluisteren.