Tot en met 31 oktober staat Sky Radio in het teken van de 00’s & 10’s Flashback Top 500. De lijst met de populairste nummers uit de 00’s en de 10’s is samengesteld door de luisteraars van de radiozender.

Muzikale tijdreis

Vanaf 27 oktober brengt Sky Radio zijn luisteraars een muzikale tijdreis naar de jaren waarin ringtones een statussymbool waren, krabbels werden uitgedeeld op Hyves en weekendplannen gesmeed werden via MSN. De Sky Radio 00’s & 10’s Flashback Top 500 is dé hitlijst met de populairste nummers uit de 00’s en 10’s, zorgvuldig samengesteld door de luisteraars zelf. De lijst is tot en met 31 oktober te beluisteren.

Een tijdperk vol muzikale herinneringen

Het was de tijd van zelfgebrande cd’s en polyfonische ringtones. Van autotune en videoclips. De jaren 2000 en 2010 waren muzikaal gezien een eclectische mix van pop, rock, R&B en dance en vormden de doorbraakjaren voor supersterren als Adele, P!nk, Justin Timberlake, Katy Perry, Lady Gaga en Ed Sheeran. Of het nu gaat om dansvloerhits of romantische ballads: elk nummer in de 00’s en 10’s Flashback Top 500 brengt direct herinneringen terug aan een bijzonder tijdperk.

“Teruggaan naar de tijd van toen”

“De muziek uit de 00’s en 10’s was de soundtrack van een generatie die opgroeide met skinny jeans, Hyves en MP3-spelers,” zegt Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio. “Nummers van toen hoorden zij op schoolfeesten en op hun eerste vakantie zonder ouders. Dat zijn onbetaalbare herinneringen en met de 00’s & 10’s Flashback Top 500 laten we luisteraars even teruggaan naar die tijd, met muziek die nog even goed klinkt als toen.”

Luisteren

De 00’s & 10’s Flashback Top 500 is te horen van 27 t/m 31 oktober op Sky Radio, SkyRadio.nl en via de Sky Radio-app. De complete lijst is hier te bekijken. Op 1 november wordt de Top 100 van de lijst nog eens herhaald.

Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet.