Op zaterdag 30 september is het officieel 35 jaar geleden dat Sky Radio begon met haar uitzendingen.

Van start in 1988

Op 30 september 1988 werd Sky Radio op feestelijke wijze geopend met niemand minder dan Phil Collins en sinds die oprichting onderscheidt de radiozender zich door haar kenmerkende non-stop formule: tijdloze hits, zonder gepresenteerde programma’s. De hoogtepunten van 35 jaar Sky Radio vind je hier.

Vieren met luisteraars

De radiozender viert dit feestelijke moment natuurlijk samen met haar luisteraars: zij kunnen komende week luisteren naar de Sky Top 1000 en maken kans op een overheerlijke

verjaardagstaart.

Sky Top 1000

Ter ere van het 35-jarig jubileum zendt de radiozender vanaf zaterdag de Sky Top 1000 uit, gebaseerd op de favorieten van de Sky luisteraar. Massaal stemden zij op Ed Sheeran: de Britse singer-songwriter siert met ‘Perfect’ de nummer 1 positie. Een volledig overzicht van de Sky Radio Top 1000 is hier te vinden. De lijst is van 30 september t/m 6 oktober iedere dag tussen 09:00 uur en 18:00 uur te horen op Sky Radio (via FM, DAB+ en Internet).