De commerciële radiozender Radio 121 zendt de komende weken geen kerstmuziek uit. Liefhebbers van kerstmuziek kunnen bij vele andere radiozenders terecht zoals Sky Radio.

Format

Radio 121 presenteert zich de komende 2 weken met een uniek format aldus de radiozender in een persbericht: Gegarandeerd Geen Kerstmuziek. Daarmee is het radiostation naar eigen zeggen het enige Nederlandse station waarop geen kerstbellen te horen zijn. “Veel radio-luisteraars vinden de hoeveelheid kerstmuziek veel te veel van het goede”, vertelt 121- directeur en oud TROS-presentator Eddy Willemsen. “Elk jaar Mariah Carey en Wham! is voor veel mensen een overdosis en daarom doen wij het anders en garanderen we onze luisteraars dat we ons niet zullen bezondigen aan de kerstbellen”.

Luisteren

De radiozender is in delen van Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet. Ook beschikt de radiozender over een app voor de smartphone. De app is te vinden in de appstores van Google en Apple.