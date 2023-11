Sky Radio is per vandaag weer omgedoopt tot ‘The Christmas Station’. Het startschot hiervoor werd gegeven door Mickey en Minnie Mouse vanuit Disneyland Paris.

Vijf weken lang

Het non-stop muziekstation Sky Radio is hiermee officieel omgedoopt tot ‘The Christmas Station’ en dit betekent dat kerstfans hun hart kunnen ophalen: “ruim vijf weken lang kunnen zij genieten van non-stop kersthits!“, aldus de radiozender in een persbericht.

“De kerstzender van Nederland”

Uunco Cerfontaine, Radio Director van de non-stop radiozender in een persbericht: “Sky Radio is dé kerstzender van Nederland en we zijn dan ook blij dat we vanaf vandaag weer compleet in het teken staan van deze mooiste, warmste en gezelligste tijd van het jaar. Ook voor Disney is die kersttraditie enorm belangrijk en dat maakt het extra bijzonder dat we ‘The Christmas Station’ dit jaar kunnen openen met Mickey en Minnie Mouse, in het betoverende Disneyland Paris. Daarbij loopt vanaf vandaag ook weer onze populaire actie waarbij luisteraars een arrangement voor 4 personen naar Disneyland Paris kunnen winnen. Disney en Sky Radio zorgen zo dus samen voor het ultieme kerstgevoel, voor iedereen.”

Luisteren

The Christmas Station is te beluisteren op FM, DAB+ en Internet. Sinds begin oktober is via DAB+ al tijdelijk Sky Radio Xmas te beluisteren. Via dit kanaal zal binnenkort weer Sky Radio Nice & Easy te horen zijn. Via de website van de radiozender is ook het gehele jaar het themakanaal Christmas te beluisteren.