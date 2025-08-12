Radio Veronica gaat in september de nieuwe lijst Radio Veronica Top 3000 uitzenden. De stembus voor de nieuwe lijst gaat volgende week open.

Nieuwe lijst

De radiozender wisselt de Top 1000 Allertijden in voor de Radio Veronica Top 3000. Ook organiseert de zender de komende tijd verschillende muziekquizzen door het land. Na goed overleg hebben de dj’s van Radio Veronica besloten dat de beste muziek ooit gemaakt niet in de huidige Top 1000 Allertijden past. Daarom start het station na de zomervakantie met de Top 3000. De lijst wordt samengesteld door luisteraars die vanaf 18 augustus kunnen stemmen op hun favorieten.

“Zoveel mooie nummers”

DJ Frank van der Lende: “Er zijn zoveel meer mooie nummers gemaakt dan er in onze Top 1000 Allertijden pasten. En zelfs 2000 is bij lange na niet genoeg. Daarom gaan we met de Top 3000 drie weken lang op een muzikale trip, met nummers die je terugvoeren naar je huwelijk, een eerste stapavond of bijvoorbeeld een emotioneel afscheid.”

De nieuwe lijst is te horen van 1 tot en met 19 september. Stemmen kan van 18 tot en met 31 augustus. Meer informatie via deze website.