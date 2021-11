Tot en met vrijdag 26 november is de Top 1000 Allertijden te horen op Radio Veronica.

Stemmen

De afgelopen periode konden de luisteraars van Radio Veronica op de Top 1000 Allertijden. Vanaf vandaag wordt de lijst een week lang uitgezonden de radiozender.

Uitzendingen

De uitzending van de lijst begint elke dag om 07.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Van 19.00 tot 07.00 uur herhalen we dagelijks live de uitgezonden lijst met in de nacht extra cadeautjes zoals lange versies van platen. De lijst wordt 24 uur per dag voorzien van presentatie door DJ’s als Marisa Heutink, Dennis Ruyer, Rob Stenders, Caroline Brouwer, Tim Klijn, Willem Doreleijers, Sander Schrik, Bas van Teylingen, Jordi Mulderij en Ed Struijlaart.

Luisteren

De radiozender is landelijk te beluisteren via FM en/of DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.