Van zaterdag 23 tot en met vrijdag 29 augustus staat Radio West geheel in het teken van de jaren tachtig tijdens de Amazing 80’s.

Mooiste herinneringen

“We gaan bij Radio West terug naar het decennium van walkmans, schoudervullingen en iconische muziek! Tijdens de Amazing 80’s hoor je de grootste 80’s-hits én delen onze presentatoren de mooiste herinneringen“, aldus de regionale radiozender.

Top 80 van de jaren 80

Op vrijdag 29 augustus is de Top 80 van de jaren 80 te beluisteren op de radiozender. Via Internet kan er tot en met donderdag 28 augustus gestemd worden op de lijst. Op vrijdag 29 augustus sluit tussen 18.00 en 19.00 uur Bas Martinius de week af met een feestelijke Afterparty vol verzoekplaten van luisteraars. Luisteren kan in de Randstad via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet.