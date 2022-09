Radio West staat de komende week in het teken van de jaren tachtig. De regionale omroep sluit de week vrijdag 30 september af met de Amazing Eighties Top 80.

Jaren tachtig

De regionale omroep Radio West staat een week lang in het teken van de jaren tachtig. “Muziek en herinneringen, daar draait het zeven dagen lang om. Tijdens Amazing 80’s week is de hele dag muziek uit de jaren tachtig te horen op Radio West. In de radioprogramma’s halen we herinneringen met jou als luisteraar op en zetten we de nieuwsfeiten uit die tijd op een rij. De WestWeter vragen en prijzen staan allemaal in het teken van de tachtiger jaren“, aldus de regionale omroep.

Top 80

De week wordt vrijdag 30 september afgesloten met de Amazing Eighties Top 80. Patrick, Menno, Marjolein en Melle draaien op vrijdag 30 september tussen 11:00-19:00 uur de favoriete liedjes uit de 80’s die door de stemmers zijn gekozen; de Amazing 80’s top 80. Stemmen kan via de website van de regionale omroep. Luisteraars maken kans op mooie prijzen waaronder DAB+-radio’s. Stemmen kan tot donderdag 29 september 19.00 uur.

Luisteren

Radio West is te beluisteren in Zuid-Holland via FM en DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.