Regionale radiozender Radio West trapt 2023 af met de Nummer 1-week. De zender draait van 2 tot en met 6 januari alleen maar singles die op 1 stonden in de Nederlandse Top 40. Daarnaast worden regionale winnaars in het zonnetje gezet: mensen die een prijs hebben gewonnen omdat ze iets bijzonders hebben gepresteerd.

“Leuke combinatie”

‘Het leuke van de Nummer 1-week is de combinatie van de hits en de verhalen erachter, aangevuld met regiogenoten die iets bijzonders hebben gepresteerd‘, vertelt presentator Patrick van Houten. ‘Dat kan een kleine of een grootse prestatie zijn. Of het nou gaat om de winnaar van een dartstoernooi, je kleindochter die een bakwedstrijd heeft gewonnen, of oma die de bingokampioen blijkt van de recreatiezaal: alles mag.’

Nummer 1 Top 60

Het slotstuk van de Nummer 1-week is traditioneel de Nummer 1 Top 60 op vrijdag 6 januari. Tussen 13.00 en 19.00 uur tellen presentatoren Menno Tamming, Marjolein Visser en Melle Tuik de populairste hits af. Luisteraars bepalen de volgorde van de lijst. Stemmers maken kans op een vintage DAB-radio, waarmee je Radio West glashelder kunt ontvangen. Stemmen kan tot donderdag 5 januari 18.00 uur.