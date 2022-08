Radio West gaat met ingang van dit voetbalseizoen weer een eigen voetbalprogramma maken op de zaterdagmiddag. De presentatie is in handen van Ronald van der Geer.

Voetbal

In het programma op de zaterdagmiddag is er veel aandacht voor het amateurvoetbal in de Tweede en Derde Divisie. Hierbij is er veel aandacht voor de regionale clubs zoals Quick Boys, Scheveningen, Rijnsburg en Katwijk. Radio West Sport is elke zaterdagmiddag te horen tussen 14.00-18.00 uur. De presentatie is in handen van Ronald van der Geer.

Einde samenwerking Radio Rijnmond?

Het ziet er naar uit dat met de terugkeer van Radio West Sport een einde is gekomen aan de samenwerking met Radio Rijnmond. De afgelopen jaren werd er door de regionale omroepen Radio West en Radio Rijnmond een gezamenlijk sportprogramma gemaakt onder de noemer ‘Zuid-Holland Sport’.

TV West Sport

Met de start van het nieuwe voetbalseizoen start niet alleen een nieuw seizoen van Radio West Sport, maar ook van TV West Sport. Elke zondagavond, direct na Studio Sport om 20.00 uur zie je in TV West Sport weer alle hoogtepunten van de wedstrijden die dat weekend zijn gespeeld.