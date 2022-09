Er is een biografie gemaakt over sportverslaggever Willem van Zuilen. De voetbalcommentator was 35 jaar actief voor de regionale omroep Radio West.

Pensioen

Willem van Zuilen besloot vorig jaar na een werkzame periode van 35 jaar bij de regionale omroep Radio West de microfoon aan de wilgen te hangen. Auteur Martin van Zaanen heeft nu een biografie gemaakt over de sportverslaggever met de titel ‘Kom er maar in, Willem!’. Het boek wordt woensdag 28 september aanstaande in Rijnsburg, de woonplaats van Willem van Zuilen, officieel gepresenteerd.

“O la la laaaa”

“Met legendarische oneliners als O la la laaaa, Ze worden impel-stimpel-stapelgek en Zet alle fietsen maar buiten. Jazeker, Willem van Zuilen (Rijnsburg, 1960) koppelde Zuid-Hollandse nuchterheid aan Zuid-Amerikaanse passie, mixte no-nonsense journalistiek met feelgood entertainment en werd daarmee een unieke persoonlijkheid. De verslaggever met het donkerbruine timbre is een hartstochtelijke voetballiefhebber met een jaloers makend geheugen. Ontelbaar veel anekdotes schudt hij zó uit z’n mouw. Ook tegen voetbalchroniqueur Martin van Zaanen, die ze verzamelde en er dit boek van maakte. Dat zó lekker leest, dat je als je Willem kent, als het ware op elke pagina zijn stem hoort“, aldus uitgever NSC Boeken op haar website.

Het boek kan worden besteld via de website van NSC Boeken.

Video: