In maart zijn weer een aantal digitale televisiezenders beschikbaar in het digitale basispakket die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend pakket.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Crime

Bij aanbieder SKV uit Veendam is RTL Crime tijdelijk te zien in het digitale basispakket via kanaal 999. “RTL Crime brengt zeven dagen per week en 24 uur per dag de beste misdaadprogramma’s van eigen bodem en de beste buitenlandse crime series“, aldus SKV. RTL Crime zit bij SKV normaal in het Extra Pakket en het Algemeen Pakket.

192TV

Bij aanbieder Kabelnoord is 192TV te zien in het digitale basispakket in de maand maart via kanaal 13. “Je kunt 24 uur per dag een breed aanbod aan ‘gouwe ouwe’ hits bekijken en beluisteren. Inspiratiebronnen voor het uitzendschema zijn zenders als Radio Veronica, Radio Northsea International en Radio Caroline.“, aldus Kabelnoord.

Crime+Investigation

Bij T-Mobile Thuis is Crime+Investigation te zien in het digitale basispakket in maart via kanaal 18. “Crime+Investigation is in maart de zender van de maand. Deze zender heeft een enorme selectie aan misdaadprogramma’s met onder andere de echte verhalen achter ’s werelds meest beruchte criminelen en een exclusieve blik achter de schermen in de forensische laboratoria en rechtszalen.”, aldus T-Mobile.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij KPN de televisiezender Comedy Central Extra is te zien als Zender van de Maand in de maand maart.