Komend weekeinde wordt de Ryder Cup 2025 gespeeld. Het golftoernooi waarbij het Amerikaanse golfteam het opneemt tegen het Europese team is live te volgen op Ziggo Sport.

Het toernooi vindt om het jaar plaats of in Europa of in de Verenigde Staten. Dit jaar wordt het toernooi gespeeld in New York op het terrein van Bethpage Black Course. De Ryder Cup is geen standaard toernooi, maar een driedaagse strijd waarin de beste golfers van Europa en de Verenigde Staten elkaar uitdagen. Met spectaculaire formats zoals foursomes, fourballs en singles is dit hét evenement waarin individuele klasse en teamspirit samenkomen. In 2023 was het Team Europa die in Italië wist te winnen, de eindstand was: 16,5 punt tegenover 11,5 van de USA.

Onder leiding van Captain Keegan Bradley ziet het Amerikaanse team er als volgt uit: Bruns, Cantlay, DeChambeau, English, Griffin, Henley, Morikawa, Schauffele, Spaun, Scheffler, Thomas en Young. Captain Luke Donald selecteerde voor Team Europa ook een hoop grote namen. Åberg, M. Fitzpatrick, Fleetwood, Hatton, R. Højgaard, Hovland, Lowry, MacIntryre, McIlroy, Rahm, Rose en Straka moeten het voor hem gaan doen.

Ziggo Sport zendt het hele toernooi live uit. De openingsceremonie is woensdag om 22.00 uur te zien. Vanaf vrijdag is er live verslag met elke dag een nabeschouwing. Voor Ziggo-klanten is de Ryder Cup ook het hele weekend gratis te volgen op Ziggo Sport Extra (kanaal 400).

