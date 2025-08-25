SLAM! is per maandag 1 september ook in delen van Limburg te beluisteren via de FM. De radiozender is vanaf te horen op 96.1 MHz en 103.2 MHz in Limburg.

Uitbreiding

“Voor het eerst in het bestaan van de radiozender is SLAM! vanaf 1 september op FM te ontvangen in grote delen van Limburg. De frequenties zijn verworven door de Zuidelijke Media Groep voor de komende tien jaar“, aldus Mediahuis, eigenaar van de radiozender in een persbericht.

“Flink bereik”

Michael Bartelet, eigenaar van de Zuidelijke Media Groep: “Met het bemachtigen van deze regionale FM-frequenties krijgt SLAM! er een flink bereik bij en de regio een energiek, op pop- en dance-gericht radiostation voor een jongere doelgroep. Dit is een mooie volgende stap in de fijne samenwerking die we al jaren hebben met SLAM!-eigenaar Mediahuis Radio.”

Nieuw frequenties

In de Randstad is SLAM! per 1 september ook via een aantal nieuwe FM-frequenties te beluisteren. Per 1 september is SLAM in de regio Amsterdam en Den Haag te beluisteren via 98.0 MHz en in de regio Alkmaar op 98.3 MHz. Daarnaast is de radiozender dus per 1 september te beluisteren in Midden Limburg op 96,1 MHz en de regio Maastricht op 103.2 MHz. Deze De frequenties zijn in handen van de Zuidelijke Media Groep en deze heeft Mediahuis Radio gevraagd om met SLAM! voor de programmering te zorgen.