Bij aanbieders SKV (Stichting Kabelnet Veendam) en Odido staat televisiezender ONS in de maand december in de digitale etalage. De zender maakt normaal onderdeel uit van een aanvullende pluspakket maar is in de maand december voor iedereen te zien.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

ONS

ONS is deze maand de zender van de maand bij Odido en SKV. “ONS zender neemt je mee terug naar de mooiste momenten van vroeger. Het biedt kijkers een warm weerzien met legendarische tv-klassiekers, tijdloze films en muziek uit vervlogen tijden. Bij ONS herbeleef je de verhalen en beelden die ons land hebben gevormd. De zender opent de deuren naar een rijk archief vol historische documentaires, streekverhalen en entertainment waar je vroeger speciaal voor thuisbleef. Als kijker word je ondergedompeld in dat echte ‘goede gevoel van toen’, gewoon vanuit je eigen woonkamer. Jij droomt weg bij herkenbare beelden, reist mee door de geschiedenis en geniet van pure Hollandse glorie”, aldus Odido op haar website.

Odido en SKV

De zender is in de maand december voor alle abonnees met televisie bij Odido te zien via kanaal 18. Bij aanbieder SKV is de zender in de maand december te zien voor iedereen via kanaal 999.