In aanloop naar het WK voetbal 2026 verhuizen de talkshowtafels van Vandaag Inside en De Oranjezomer in mei en juni naar Curaçao. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp trappen op maandag 18 mei de speciale reeks af vanuit het Corendon Mangrove Beach Resort. Hélène Hendriks neemt op dezelfde plek vanaf maandag 1 juni het stokje over met De Oranjezomer. Dit bericht Talpa Networks in een persbericht.

Vandaag Inside vanaf Curaçao

In Vandaag Inside geven Wilfred, Johan en René vanaf het Caribische eiland samen met vaste en wisselende gasten hun kijk op het nieuws en de actualiteit. Raymond Mens, Merel Ek, Valentijn Driessen, Job Knoester, Tina Nijkamp, Dave Maasland en Bas Nijhuis worden als vaste gasten ingevlogen om de mannen bij te staan in dit bijzondere avontuur.

Vertrouwde rubrieken keren terug

Speciaal voor deze reeks keren twee favoriete rubrieken terug. In ‘De Krantjes’ nemen Wilfred en René de meest opmerkelijke nieuwtjes uit de Nederlandse en buitenlandse kranten door. Ook blaast Wilfred met Johan de rubriek ‘Doordekken’ nieuw leven in. Daarin nemen ze op hun eigen manier alle gebeurtenissen in de sportwereld, het dagelijkse leven en hun verblijf op Curaçao onder de loep.

De Oranjezomer neemt over

Als de mannen huiswaarts keren, pakt Hélène het over met De Oranjezomer, samen met Rutger Castricum en vaste gasten Theo Janssen, Youri Mulder, Dyantha Brooks, Nicky van der Gijp, Pieter Cobelens en Victor Vlam. Met hen en andere gasten bespreekt Hélène de actualiteit en de sportzomer. De eerste Curaçao-aflevering van De Oranjezomer, op zondag 31 mei, wordt gepresenteerd door Thomas van Groningen.

Laatste WK-nieuws vanuit Curaçao

Sportverslaggeefster Noa Vahle houdt de kijkers tijdens beide programma’s op de hoogte van het laatste nieuws rond de voorbereiding van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Gezien de uitzendlocatie is een bezoek van het Curaçaose voetbalelftal aan deze programma’s uiteraard niet uitgesloten.