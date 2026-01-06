Talpa Network heeft de exclusieve rechten verworven voor alle GLORY-livestreams in 2026. De kickboks-wedstrijden zullen als Pay Per View-evenementen worden uitgezonden door Talpa’s platform KIJK. Tot heden waren de rechten voor GLORY in handen van DAZN en tot 2025 bij Videoland.

Nederlandse beleving

Vanaf 2026 wordt KIJK het vaste thuishonk voor alle GLORY-evenementen: de voorgevechten, maincard, elke round en elke knockout. Op 7 februari 2026 trapt Talpa Network de samenwerking af met GLORY 105: Last Heavyweight Standing Finals. “Het Nederlandse publiek wordt meegenomen in de actie door deskundige analyses en duiding. Binnenkort maakt KIJK bekend wie het Nederlandse commentaar gaat verzorgen“, aldus Talpa in een persbericht.

Pay Per View

Voor de live-evenementen werkt KIJK met Pay Per View. Kijkers kopen een los ticket voor het evenement dat zij willen zien, zonder abonnement. De tickets voor GLORY 105 zijn vanaf maandag 19 januari te koop via kijk.nl/glory De tickets voor GLORY 105 zijn combinatietickets voor zowel de Superfight Series vanaf 17:00 uur en voor de Main Card vanaf 19:00 uur en kosten 19,99 euro per evenement.