Zowel Ziggo als KPN bieden de komende periode gratis films aan voor hun klanten tijdens de feestdagen.

Ziggo

Ziggo biedt tot en met 11 januari 2026 30 gratis films aan. Het gaat o.a. om The Whale, De Notenkraker en de Toverfluit, Memory en Madres Paralelas. Een compleet overzicht vind je hier. “De films staan voor je klaar op de Ziggo Mediabox Next en de Next Mini. De films zijn ook te zien via Ziggo GO en Ziggogo.tv“, aldus Ziggo. Meer informatie via deze website.

KPN

Bij KPN zijn tot 6 januari 2026 vijf films gratis te bekijken als onderdeel van de Attentkalender. Het gaat om de films Spinning Gold, Orphan: First Kill, Bamse en de donderbloemen, The Big Sick en Summit Fever. Meer informatie via deze website.