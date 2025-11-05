Ziggo-klanten kunnen vanaf 14 november makkelijker en sneller hun favoriete tv-programma’s vinden. Dankzij de toepassing van AI bij stembediening werkt het zoeken naar tv- en streamingcontent voortaan gewoon met dagelijkse taal.

AI

De nieuwe techniek betekent geen ingewikkelde commando’s en tijdrovende zoektochten: wie iets wil kijken, zegt het simpelweg tegen de afstandsbediening. Stembediening is erg populair bij Ziggo-klanten. Het afgelopen kwartaal verwerkte Ziggo meer dan 25 miljoen zoekopdrachten. “Het bedrijf speelt met deze innovatie in op de vraag naar meer gemak en persoonlijke zoekmogelijkheden op TV‘, aldus Ziggo in een persbericht.

Snel zoeken met AI

Met de nieuwe AI-ondersteuning snapt de mediabox ook uitgebreide vragen. Technische commando’s zijn niet meer nodig waardoor het vinden van films en series intuïtiever wordt. Ook is het mogelijk om, door middel van inspreken, direct op te nemen, te pauzeren of van zender wisselen.

Zoekresultaten zijn voortaan nog overzichtelijker gepresenteerd met een vernieuwd grafisch overzicht, waardoor het kiezen en ontdekken van content nog makkelijker wordt. Extra installatie is niet nodig; de functie is direct beschikbaar op Next/Next Mini mediaboxen en de bijbehorende afstandsbediening.

Mediabox Next en Next Mini

De functie is vanaf 14 november automatisch beschikbaar voor alle klanten met een TV-pakket met een Next of Next Mini mediabox en de bijbehorende afstandsbediening. Meer informatie vind je hier.