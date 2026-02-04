In de maand februari kunnen klanten van Ziggo gratis kijken naar meer dan 15 films. De films zijn te zien via de Mediabox van Ziggo en Ziggo GO.

Films

Klanten kunnen in de maand februari gratis kijken naar films als ‘Operation Kandahar’, ‘Bigfoot Family’ , ’Songbird’, ‘A Legend’ en ‘ A Nice Indian Boy’. Een compleet overzicht vind je hier.

Kijken

De films zijn te zien via de Ziggo Mediabox (via menu Entertainment en dan de optie Priority-cadeau) en Ziggo GO (Klik onder in je scherm op het icoon Entertainment en kies voor de optie ‘Cadeau’.