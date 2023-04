Ziggo biedt via haar Ziggo GO app op Android TV, Apple TV 4K en Fire TV nu 12 televisiezenders aan in hogere kwaliteit. Het gaat om uitzendingen in 1080p (HEVC / H.265).

Twaalf zenders

Sinds vandaag worden de televisiezenders NPO 1,2 en 3, RTL 4,5,7 en 8, SBS6, Veronica/Disney XD, Net5 en Ziggo Sport uitgezonden in deze kwaliteit via de Ziggo GO TV App. Love Nature (Movies & Series XL), volgt zo snel mogelijk. Het gaat om uitzendingen in een kwaliteit van 1080p waarbij gebruik wordt gemaakt van High Efficiency Video Coding (HEVC).

HEVC

Alleen apparaten die de zogenaamde HEVC-techniek ondersteunen laten de televisiezenders zien in een betere kwaliteit. Het gaat hier onder andere om de Apple TV 4K of de Amazon Fire TV 4K.

Mobiel

Via mobiele apparaten blijft de kwaliteit overigens onveranderd. “De resolutie van 1080p komt volgens de experts volledig tot zijn recht vanaf 42 inch. Dus op een mobiel apparaat heeft dit géén meerwaarde.“, aldus Ziggo.