In de maand oktober zijn drie televisiezenders tijdelijk gratis te zien in het digitale basispakket van Ziggo. Normaal maken deze zenders onderdeel uit van het aanvullende tv-pakket TV zenders Plus. Het gaat om de zenders RTL Crime, RTL Lounge en Top 40 TV.

RTL Crime

RTL Crime is volgens Ziggo de digitale zender voor de Nederlandse crime-liefhebber. “Je bent zeven dagen per week, 24 uur per dag verzekerd van de beste Nederlandse en internationale misdaadprogramma’s. Zoals deze maand: Bureau Kruislaan, iedere maandag vanaf 20.30 uur, FBI, iedere donderdag vanaf 20.30 uur en Baantjer, iedere zaterdag vanaf 20.00 uur”, aldus Ziggo. De zender is te vinden op kanaal 120.

RTL Lounge

RTL Lounge brengt zeven dagen per week, 24 uur per dag de leukste programma’s. Je ziet de beste series op het gebied van drama en lifestyle uit binnen- en buitenland. Zoals deze maand: GTST Preview, maandag t/m donderdag 22.30 uur, Danni Lowinski, iedere dinsdag vanaf 20.30 uur, Dokter Tinus, iedere vrijdag vanaf 20.30 uur. De zender is te vinden op kanaal 140.

Top 40 TV

Kijk en luister 24 uur, 7 dagen per week naar verschillende TOP40-lijsten en de grootste hits van gisteren, vandaag en morgen. TOP40 TV is opgericht door Erik de Zwart. De zender is te vinden via kanaal 601.

Tijdelijk in TV Start / TV Complete

Abonnees van Ziggo met TV Start of TV Complete kunnen tot en met 4 november zonder extra kosten naar deze drie zenders kijken.