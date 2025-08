In de maand augustus zijn weer drie televisiezenders tijdelijk gratis te zien in het digitale basispakket van Ziggo. Normaal maken deze zenders onderdeel uit van het aanvullende tv-pakket TV Zenders Plus. Het gaat om de zenders Nick Jr, ducktv en MyZen TV.

Nick Jr.

“Ga mee op avontuur en ontdek hoe leuk leren kan zijn. Speciaal voor de allerkleinsten is er Nick Jr. Peuters en kleuters beleven de leukste avonturen met hun favoriete helden. Zoals Pieter Post, Dora the Explorer, Thomas de Stoomlocomotief en Umizoomi”, aldus Ziggo. De zender is te zien via kanaal 306.

Ducktv

“De gezonde, grappige en educatieve programmering van deze tv-zender is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar oud. Ducktv heeft korte afleveringen die zorgen voor plezier en ontspanning, zodat je als ouder spelenderwijs tijd met je kind kunt doorbrengen“, De zender is te zien via kanaal 311.

MyZen TV

“Het is de eerste volledige new age tv-zender. Complete rust en ontspanning met een uniek venster op ’s werelds mooiste landschappen. Een venster op bossen, rivieren, meren en natuurlijk exotische stranden“, aldus Ziggo. Er kan gekozen worden voor new age-muziek, het originele natuurgeluid of coaching. De zender is te zien via kanaal 134.

Vanaf 2 september zijn deze drie zenders weer alleen onderdeel van TV Max en het zenderpakket TV Zenders Plus.