Ziggo voert per vandaag, donderdag 30 juni, een wijziging door in haar digitale televisie-aanbod. Een vijftal nieuwe zenders zijn toegevoegd en de doorgifte van drie bestaande zenders is gestopt.

HD-kwaliteit

De vijf nieuwe zenders worden alle aangeboden in HD-kwaliteit. “Hierdoor hebben klanten van Ziggo toegang tot het meest uitgebreide HD-zenderaanbod van Nederland . De uitbreiding van het zenderpakket is in lijn met Ziggo’s ambitie om klanten toegang te geven tot hun favoriete content, waarbij gemak en de beste kijkervaring voorop staan.“, aldus Ziggo in een persbericht dat eind mei werd gepubliceerd.

Nieuwe zenders

Vandaag zijn de volgende vijf nieuwe zenders in HD-kwaliteit toe aan het zenderaanbod van Ziggo: FilmBox, njam!, ducktv, Curiosity Channel en Playboy TV Europe. Filmbox (kanaal 100) en njam! (kanaal 80) zullen onderdeel gaan uitmaken van het tv-pakket TV Standard.

ducktv (kanaal 311), Curiosity Channel (kanaal 201) en Playboy TV Europe (kanaal 799) worden onderdeel van de pakketten Movies & Series XL en TV Zenders Plus. Overigens zijn de uitzendingen van Curiosity Channel nog niet gestart. Ziggo geeft aan dat de uitzendingen “binnenkort” van start gaan.

Zenders die verdwijnen

De nieuwe zenders vervangen de zenders Extreme Sports Channel, CBS Reality en Pebble TV. Deze zenders, onderdeel van de Movies & Series XL en TV Zenders Plus pakketten (en in het geval van Pebble TV ook het Kids-pakket), zendt Ziggo per heden niet meer uit.