Tot en met vrijdag 21 november is op 4EVER49 Radio de TOP 449 te beluisteren. De TOP 449 wordt gepresenteerd door diskjockeys René Visschers, Hans Klein, Klaas van het Hof, Harald Bos en Remco van Zanten.

Samenstelling

Anders dan andere hitlijsten wordt deze tweede editie van de TOP 449 samengesteld door muzieksamensteller Thijs Bakker, op basis van hoe vaak een nummer op 4EVER49 Radio is gedraaid. Daardoor is de lijst 100% representatief voor de muziek die het station draait. De lijst, met uitzonder van de nummer 1, is te vinden op Internet.

“Lijst maakt duidelijk wie wij zijn”

“Voor de eerste editie van de TOP 449 had een groot aantal van onze luisteraars hun favorieten ingestuurd, waaronder veel muziek die niet bij ons past. Hollandse meezingers, grunge uit de jaren ’90 en dance uit het begin van de eeuw, bijvoorbeeld. Met deze nieuwe aanpak willen we een overzicht brengen dat duidelijk maakt wie wij zijn“, aldus de radiozender in een persbericht. Voor wie de lijst doordeweeks moet missen, worden de bovenste 100 van de TOP 449 op zondag 23 november nogmaals gedraaid.

Luisteren kan via DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.