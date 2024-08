4EVER49 Radio is in de provincies Gelderland en Utrecht nu beter te ontvangen via DAB+. De radiozender heeft hiervoor extra capaciteit gehuurd.

DAB+

4EVER49 RADIO zendt al landelijk uit op DAB+ via het netwerk van MTVNL in Nederland op kanaal 7D. Aangezien dit netwerk niet in alle delen van Nederland goed te ontvangen is heeft de radiozender besloten extra capaciteit te huren bij regionale kavels. Dit was al gebeurd in de provincies Noord-Brabant/Limburg (kanaal 7C), Noord-Holland/Flevoland (kanaal 8B) en Friesland (kanaal 5A).

Verbetering

Sinds kort is de radiozender ook beter te beluisteren in de provincies Utrecht en Gelderland via kanaal 12B.

Kabel

Daarnaast is de radiozender ook via steeds meer digitale radionetwerken te beluisteren. Zo is de radiozender sinds enige tijd te beluisteren via KPN, Delta en Odido. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.