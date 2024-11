4EVER49 Radio krijgt per vandaag een nieuwe middagshow tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Deze uitzendingen worden ingevuld door Ron Davids en Marcel Blok.

Ron in de Middag

De middagspits wordt vanaf nu verzorgd door Ron Davids, die luisteraars tussen 16:00 en 19:00 uur op een vrolijke, ontspannen manier naar het einde van de werkdag zal begeleiden. “Ik kan niet wachten om Nederland met een glimlach door de dag heen te loodsen. Met deze show gaan we er vier keer per week een feestje van maken!”, aldus Ron Davids.

Marcel’s Vrolijke Vrijdag

De vrijdagmiddag is het domein van Marcel Blok, met zijn speciale show Marcel’s Vrolijke Vrijdag. Iedere vrijdagmiddag brengt hij vanaf 16:00 uur de ultieme start van het weekend met de nodige dosis vrolijke muziek, BN’ers en interessante gasten.

Debby Roukens en Bernard ter Horst

Debby Roukens en Bernard ter Horst, bekend van de eerdere middagshow, krijgen samen een nieuwe plek in de programmering. Elke woensdagavond van 19:00 tot 22:00 presenteren zij Halverwege; een programma vol verrassende muziek, verhalen en inspiratie. Ook blijven zij hun andere reguliere programma’s presenteren.

De radiozender is landelijk te beluisteren via DAB+ en diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via deze website.