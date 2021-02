Comedy Central Extra is ‘Zender van de Maand’ bij KPN

In de maand maart is Comedy Central Extra de ‘Zender van de Maand’ bij KPN. De zender is voor iedereen met Interactieve Televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Comedy

“Comedy Central Extra is een premium kanaal met exclusieve content. Van wat voor genre comedy je ook houdt; er zit altijd wel iets voor je tussen. De dagelijkse actualiteit wordt behandeld in exclusieve programma’s als ‘The Daily Show’ en ‘The Opposition with Jordan Klepper’, stand-up komt voorbij in

shows als ‘Comedy Central Presents’ of ‘Ugly Americans’, maar ook premium comedyseries als ‘Broad City’, ‘Workaholics’ en ‘Inside Amy Schumer’ zijn te zien.“, aldus KPN.

Kanaal 42

Comedy Central Extra is de hele maand maart vrij verkrijgbaar in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.