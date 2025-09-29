De publieke omroepen EO, HUMAN en de VPRO richten samen een omroephuis op: Het Huis van de Verdieping. “Wij bouwen hiermee verder aan het fundament van de publieke omroep en onze democratie. In een tijd van versplintering en toenemende tegenstellingen, kiezen de drie omroepen bewust voor deze samenwerking“, aldus de omroepen in een persbericht.

Bestelhervorming

Het gezamenlijke, meerstemmige omroephuis anticipeert op de bestelhervorming van 2029, waarin omroepen worden samengebracht om de aangekondigde bezuinigingen vanaf 2027 en een bestuurlijke vereenvoudiging mogelijk te maken. “In de toekomst trekken wij op in onder meer bedrijfsvoering, innovatie en kennisontwikkeling, met behoud van eigen signatuur en programmering”, aldus de omroepen.

Samen sterker vooruit

De EO, HUMAN en de VPRO willen een onafhankelijke, innovatieve positie innemen in het bestel. Het medialandschap verandert snel: lineair kijken neemt af, algoritmes bepalen steeds vaker wat zichtbaar is. Door gezamenlijk te investeren in nieuwe vormen van storytelling en het bouwen van communities blijven we betekenisvolle verhalen brengen – digitaal én fysiek.