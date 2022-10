De Nederlandse en Vlaamse publieke omroep gaan intensief samenwerken. Dat hebben de NPO en de VRT vandaag bekendgemaakt. De samenwerking moet leiden tot het maken en uitwisselen van programma’s, het delen van technologie en innovaties, maar bijvoorbeeld ook tot het ontwikkelen van technieken om desinformatie te detecteren (en tegen te gaan), de gezamenlijke productie van educatief materiaal en het delen van strategisch onderzoek.

Vier gebieden

NPO en VRT gaan de komende jaren op vier gebieden samenwerken: het samen ontwikkelen van programma’s, het uitwisselen van bestaande programma’s, het delen van nieuwe technologie en innovaties, én het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Op al deze gebieden zullen de komende jaren concrete samenwerkingen worden opgezet. Diverse concrete initiatieven staan al in de steigers.

Aanbod

NPO en VRT gaan het aanbod van de omroepen in de beide landen nog zichtbaarder maken op de eigen publieke digitale platformen NPO Start/NPO Luister en VRT MAX. Het is de ambitie om de digitale platformen verder te verrijken door de onderlinge uitwisseling van podcasts en videoreeksen. Daarnaast wordt bekeken of succesvolle acties of projecten bij de ene omroep ook kunnen worden opgezet bij de andere.

Technologie & innovatie

Op het gebied van technologie ligt de focus op versterking van de digitale platformen VRT MAX en NPO Start/NPO Luister. Beide organisaties delen nieuwe functionaliteiten, publieke data-algoritmes, maar ook samenwerkingen rond innovatie. Ook willen NPO en VRT gaan samenwerken rond een nieuwe data-infrastructuur waarin persoonlijke (gebruiks)gegevens weer in handen komen van gebruikers zelf.