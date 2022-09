De NPO heeft definitief groen licht gekregen voor de gewenste uitbreiding en verbetering van NPO Start. Een deel van de programmering die ’s avonds lineair wordt uitgezonden, is straks overdag al te streamen. Daarnaast wordt het aanbod op het gratis toegankelijke NPO Start verder uitgebreid met extra programma’s die speciaal gemaakt zijn voor – en door – de nieuwe streaming-generatie.

Toestemming

De staatssecretaris voor Mediazaken, Gunay Uslu, heeft na een uitgebreide procedure vandaag toestemming gegeven voor een uitbreiding van het publieke platform. Tot nu toe is NPO Start officieel een terugkijkdienst, waarmee het publiek alleen programma’s kan terugkijken die eerder op een van de algemene tv-zenders zijn uitgezonden. Dit kan en mag nu worden uitgebreid met eigen, aanvullende programmering en ‘vooruitkijken’.

“Belangrijke stap”

NPO-bestuurslid Martijn van Dam: “Dit is een belangrijk moment voor de hele publieke omroep en al onze kijkers en luisteraars, omdat we nu écht de stap naar on demand kunnen zetten. Hoewel het proces lang heeft geduurd, ziet de politiek nu ook in dat we vol moeten inzetten op het nieuwe kijken en luisteren.”

Uitbreiding aanbod

De komende periode zullen de eerste NPO Start-specifieke-programma’s worden aangeboden. Het aanbod varieert van Pointer Checkt, waarin de redactie nepnieuws onderzoekt, een VIPS-serie van het populaire Au Pairs, tot een docureeks van Fidan Ekiz over de cancelcultuur. Ook zullen de komende tijd steeds vaker primetime-programma’s overdag bekeken kunnen worden via NPO Start.