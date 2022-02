De Raad voor Cultuur staat positief tegenover de plannen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor een nieuw aanbodkanaal ‘NPO Luister’. Daarnaast kan de raad zich vinden in de wijziging van het aanbodkanaal ‘NPO Start – on demand’. De raad adviseert staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) in te stemmen met de plannen van de NPO.

Bundelen

De Raad voor Cultuur is enthousiast over de voorgenomen stap van de NPO om het aanbod van podcasts op een eigen online platform te bundelen. Met het nieuwe aanbodkanaal ‘NPO Luister’ sluit de NPO beter aan bij de behoefte van het publiek in het veranderende medialandschap.

NPO Start

Over de aangevraagde wijziging van het aanbodkanaal ‘NPO Start – on demand’ heeft de raad eerder laten weten dat de plannen onvoldoende waren uitgewerkt. De NPO heeft daarop op verzoek van de toenmalige minister Slob (Media) gereageerd met aanvullende informatie. De raad is nu positief over het plan. ‘NPO Start – on demand’ wordt reclamevrij, gratis en van nieuwe functionaliteiten voorzien. Hiermee speelt de NPO in op het veranderende digitale kijk- en luistergedrag van het Nederlandse publiek.

Naast de Raad voor Cultuur geven ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Commissariaat voor de Media advies over beide aanvragen.

De adviezen zijn te lezen via de website van de Raad voor Cultuur.