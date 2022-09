De NPO heeft toestemming gekregen voor het verder uitbouwen van NPO Luister. De app was al enige tijd beschikbaar als experiment en mag nu van staatssecretaris Uslu (Media) definitief door als hét audioplatform van de publieke omroep, met alle podcasts en live NPO-radiozenders overzichtelijk op één plek.

“Podcasts worden populairder”

NPO-bestuurslid Martijn van Dam: “Podcasts worden alsmaar populairder en de publieke omroep is verreweg de grootste aanbieder. Daarom is dit goed nieuws voor alle liefhebbers en iedereen die nieuwsgierig is naar podcasts. Je vindt bij NPO Luister makkelijk je favorieten en ontdekt snel nieuwe titels. De NPO kan nu weer een stap maken om nog meer digitaal te worden.”

Breed aanbod

Het audio-aanbod op NPO Luister is voor alle leeftijden en daarom heel breed: van nieuws, actualiteiten en opinie tot amusement, levensbeschouwing en human interest. Ook zijn er talloze podcasts te vinden over kunst en expressie, muziek, drama, kennis, educatie en sport. Van interviews en documentaires tot hoorspelen en speciale producties voor kinderen. En op termijn worden gebruikers van de app dankzij publieke aanbevelingen persoonlijk gegidst door het enorme aanbod.

Exclusieve podcasts

De publieke omroepen mogen dankzij het besluit van de staatssecretaris nu ook aan de slag met specifiek voor NPO Luister gemaakte podcasts. Hier wordt op een later moment meer over bekendgemaakt.

NPO Luister is gratis te downloaden via alle bekende app-stores. Meer informatie op deze site.