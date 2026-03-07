Hofstad Radio heeft sinds kort haar gepresenteerde programmering verder uitgebreid met een laat middagprogramma op werkdagen.

Uitbreiding

Elke werkdag is tussen 7.00 uur en 10.00 uur nog steeds de vertrouwde ochtendshow te horen van Peter van Zon. Sinds kort is er elke werkdag ook weer een middagprogramma te horen. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur is de ‘De Middageditie’ te horen met Peter van der Wallen. Op vrijdag is daarnaast tussen 15.00 uur en 16.00 uur ‘ De Hofstad 15’ te horen met Willem van Rijn.

Sinds enige tijd zijn er ook in het weekend gepresenteerde programma’s te horen. Op zaterdag tussen 12.00 uur 14.00 uur de ‘De Zaterdagmiddag lunch’ met Ed Wester. Op zondag is Leo de Groot te horen met ‘De zondagmiddagshow’ . Op zaterdagavond is tussen 19.00 en 0.00 uur de ‘Discoavond’ te horen met non-stop dansbare muziek.

Luisteren

Hofstad Radio is in Zuid-Holland en Zeeland te horen via DAB+ op kanaal 5B en in de regio Leiden/Oegstgeest via FM-frequentie 93.7 en wereldwijd via Internet. Meer informatie vind je hier.