Hofstad Radio begint gepresenteerde programma’s

Op Hofstad Radio zijn sinds kort weer gepresenteerde programma’s te horen op werkdagen. DJ’s zijn Peter van Zon en Rob Hofland.

Herstart via DAB+

Sinds 1 juli 2020 is de Haagse radiozender Hofstad Radio weer te beluisteren in de ether. Nog niet via de FM maar wel via de digitale ether op DAB+. Via diverse lokale DAB+-netwerken in Zuid-Holland is de radiozender te beluisteren. Daarnaast is de radiozender wereldwijd te beluisteren via Internet. De radiozender heeft ook plannen om uit te gaan zenden via FM en wil hiervoor gebruik maken van lokale commerciële FM-frequenties die binnenkort beschikbaar komen.

Programma’s

Tot op heden was er alleen non-stop muziek te horen op de radiozender maar sinds kort zijn er op werkdagen ook gepresenteerde programma’s te horen. Elke ochtend tussen 7.00 en 9.00 uur is Peter van Zon te horen. In middaguren (16.00-18.00 uur) is Rob Hofland te horen.

Luisteren

Luisteren naar de radiozender kan in Zuid-Holland via DAB+ en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.