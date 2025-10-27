Tot en met vrijdag 31 oktober herleeft Radio 10 met de 70’s Top 710 een van de meest invloedrijke decennia uit de popgeschiedenis: de jaren 70.

De seventies sound

In de jaren ’70 ontstonden stromen zoals disco, funk en soul die vooral draaiden om rijke groovy arrangementen en experimentele productie. Tegenwoordig is die klassieke sound opnieuw veel terug te horen in populaire hits en televisieseries van nu. Het laat zien hoe het muzikale erfgoed van die jaren nog steeds vorm geeft aan moderne cultuur en dát is voor Radio 10 dan weer reden genoeg voor een erelijst met de 710 allerbeste tracks uit die tijd.

Top 710

Vijf dagen genieten van de mooiste en meest geliefde tracks uit de seventies. Met de 70’s Top 710 staat Radio 10 volledig in het teken van het decennium waarin vinyl heerste en glitter en bakkebaarden hoogtij vierden. Een feest van herkenning voor liefhebbers van soul, rock, disco én pop.

De 70’s Top 710 is van 27 t/m 31 oktober iedere werkdag te horen van 06.00u tot 19.00u op Radio 10, via Radio10.nl en de Radio 10-app. Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet. Meer informatie via deze pagina.