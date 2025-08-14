Vanaf 1 september presenteren Gordon en Froukje de Both iedere werkdag van 06:00 tot 09:00 uur de nieuwe ochtendshow op Radio 10. Als vaste nieuwslezer van de nieuwe ochtendshow is Hannelore Zwitserlood te horen.

Programmering

Met de komst van Gordon en Froukje naar de ochtendshow, verhuist Lex Gaarthuis van de ochtend naar de vroege avond. Vanaf 1 september is hij van maandag tot en met donderdag van 19:00u tot 21:00u te horen op Radio 10.

“Zó veel zin in”

Gordon: “De geruchten deden natuurlijk al een tijdje de ronde, maar het is eindelijk officieel: vanaf 1 september zitten Froukje en ik samen in de ochtend bij Radio 10. Ik heb er zó veel zin in. Radio maken is voor mij altijd bijzonder geweest, en om dat nu dagelijks te mogen doen is als terugkeren naar het oude nest. Nu alleen nóg leuker met Froukje naast me. Voor de luisteraars is rustig wakker worden er niet meer bij: wij gaan zorgen voor energie, humor en vooral: een goed begin van de dag.”

De hele nieuwe programmering van de radiozender per 1 september: