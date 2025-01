Afgelopen vrijdag 3 januari 2025 is DJ Joost den Draaijer (Willem van Kooten) overleden. Hij werd 83 jaar oud. Website Jingleweb komt met een jingle-hommage aan DJ Joost de Draaijer.

Veronica

Van Kooten werd in de jaren 60 onder de naam Joost den Draaijer bekend als dj bij radio Veronica en ontwikkelde zich tot een geslaagd zakenman. Van Kooten wordt verder beschouwd als de bedenker van de term palingsound, die verwijst naar de muziek van Volendamse artiesten. In Hilversum is er aan de rand van het Media Park een rotonde naar hem vernoemd. Van Kooten bracht ook het fenomeen Top 40 op de Nederlandse radio.

Top 40

Op donderdag 2 januari vierde de Top 40 de 60e verjaardag van de hitlijst met de start van een expositie in museum RockArt. Op 3 januari presenteerde Erik de Zwart bij NPO Radio 5 de eerste Top 40 van Willem van Kooten. “Zijn Top 40 die hij toen vol trots introduceerde. Een begrip en een fenomeen”, zo stelt Erik de Zwart. De Stichting Nederlandse Top 40 zet de lijst, ontsproten aan het gedachtegoed van Willem, nog steeds voort. De Zwart roemt Willem voor zijn creativiteit: “Hij is de godfather van alle diskjockeys“.

Jingle hommage

De website Jingleweb brengt naar aanleiding van het overlijden van Van Kooten een unieke montage van de bekendste Joost den Draaijer jingles van zijn programma’s bij Radio Veronica, Radio Noordzee, de NOS, Cable One en (dat weet niet iedereen meer) de AVRO. Je vindt de hommage op deze pagina.