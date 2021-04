KINK komt dit weekend met het het KINK Unplugged weekend

Dit weekend staat akoestische muziek centraal bij radiozender KINK tijdens het KINK Unplugged weekend.

Unplugged

“Nirvana, Pearl Jam, Florence & The Machine, Liam Gallagher, R.E.M., Alanis Morissette en nog veel meer grote artiesten hebben het ook allemaal even ‘klein en intiem gedaan’. Akoestische sessies opgenomen en bijzondere versies uitgebracht van hun eigen nummers. Je hoort het komend weekend extra veel akoestische tracks op KINK“, aldus de radiozender.

Specials

Vrijdagavond is er in het KINK KAFE een Unplugged special te horen. Van 19:00 tot 20:00 gaan de stekkers er even uit in het KINK Kafe en hoor je een akoestische special bij Tim Op het Broek. Op zaterdag en zondag hoor je tussen 19:00 en 21:00 uur twee uur lang akoestische tracks.

Luisteren

KINK is in heel Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.

