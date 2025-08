De aftrap van de Johan Cruijff schaal met de wedstrijd van zondag PSV- Go Ahead Eagles wordt voor KPN-klanten de eerste wedstrijd waarin ze gebruik kunnen maken van Goal Alerts en de exclusieve online samenvattingen. “Daarmee is KPN klaar voor de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen“, aldus de provider in een persbericht.

Exclusief rechtenpakket

Vanaf dit seizoen 2025/2026 bezit de provider een exclusief rechtenpakket van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Met de Goal Alerts weet je via KPN meteen wie er gescoord heeft en kijk je het winnende doelpunt direct terug. Ook krijg je meteen na de wedstrijd de online samenvatting van je favoriete club te zien via KPN TV+, dus op je mobiel of gewoon op je tv.

Gratis

De nieuwe manier van voetbalkijken gaat dit weekend live bij de provider en is gratis beschikbaar voor alle klanten. Dus ook als je geen ESPN Compleet in je pakket hebt. Klanten hoeven hiervoor niets te activeren want je ziet de samenvattingen na het laatste fluitsignaal op het scherm van KPN TV+. Hier kun je ook de goal alerts activeren door je favoriete clubs te gaan volgen.

Jochem de Jong, VP Partnerships, TV & Entertainment: “Als trotse sponsor van het Nederlandse voetbal in de volle breedte en partner van ESPN waar je live alle wedstrijden kunt kijken, is KPN dé aanbieder van het Nederlandse voetbal. Vanaf dit seizoen zit je bij KPN met de Goal Alerts en de samenvattingen nóg meer op de bal.”