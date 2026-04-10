Vanaf maandag 13 april is een week lang de Kroegenhit Top 700 te horen op radiozender NPO Sterren NL.

DJ’s

Elke dag draaien vanaf 09.00 uur Marcel de Vries, Emilie Sleven, Jan Paparazzi, Corné Klijn en Danny Blom de favoriete kroeghits gekozen door de luisteraars. De volledige lijst is hier te zien.

Award

Op de eerste plaats van deze nieuwe muzieklijst staat Atje Voor De Sfeer van de vorig jaar overleden René Karst. Voor menig luisteraar is dit de ultieme kroegenhit, zo blijkt uit de vele aanvragen: ‘Ik vind het een prachtig eerbetoon aan René om dit nummer in de Kroegenhit Top 700 te hebben!’, schrijft een luisteraar.

Luisteren

Kroegenhit Top 700, NPO Sterren NL, van maandag 13 tot en met vrijdag 17 april. Van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur. Luisteren kan via DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.