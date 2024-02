Jan Smit wordt DJ bij NPO Sterren NL Radio. Smit presenteert vanaf 2 maart iedere zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur het Muziekfeest op de Radio.

“Nieuw hoofdstuk”

Jan Smit is verheugd over zijn aanstelling: “Aan mijn carrière bij AVROTROS mag ik een nieuw hoofdstuk toevoegen. Die van commentator bij het Eurovisie Songfestival sluit ik af. Ik heb vorig jaar intern al aangegeven dat ik mijn Songfestival-werkzaamheden zou neerleggen. Dit geeft me de ruimte om nieuwe muzikale dingen te doen, zoals nu dus een eigen radioshow te maken! Ook om het Muziekfeest op deze manier nog dichter bij de mensen te brengen, het leeft als nooit tevoren.”

Nieuwe programmering

Het nieuwe programma met Jan Smit is onderdeel van de programmering van NPO Sterren NL Radio vanaf maandag 26 februari. Marcel de Vries wekt de luisteraars iedere werkdag tussen 06.00 en 10.00 uur met zijn programma Marcel in de Morgen. Daarna neemt Emilie Sleven tot 13.00 uur het stokje over met haar nieuwe programma Emilie op Volle Toeren.

Corné Klijn blaast zijn aloude programma-titel de Kort en Klijn Show nieuw leven in. Hij is van maandag tot en met donderdag te beluisteren tussen 13.00 en 16.00 uur. Jan Paparazzi sluit de werkdag af met de Jan Paparazzi Show, iedere maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 19.00 uur. Op vrijdag hoor je Perry Kramps op dat tijdstip met Perry’s Weekend Party. Het vlaggenschip van Sterren NL Radio, de Sterren NL Top 25, blijft op vrijdagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur. Jan Paparazzi presenteert deze langstlopende Nederlandstalige hitlijst van de Nederlandse radio.

Weekend

In de nieuwe programmering verhuist de Gouden Uren naar het weekend. Iedere zaterdag en zondag presenteert Corné Klijn van 09.00 tot 12.00 uur de beste Nederlandse producties uit de 60’s, 70’s, 80’s, 90’s, zeroes en van nu. Op zaterdag hoor je tussen 12.00 en 15.00 uur Perry Kramps met de zaterdageditie van Perry’s Weekend Party, waarna het de beurt is aan Jan Smit met Muziekfeest op de Radio. Op zondag is tussen 12.00 en 15.00 uur de nieuwkomer Bart Geurts, die op weekdagen Marcel de Vries ondersteunt als sidekick te horen. Jan Paparazzi sluit de zondag af met Het Beste uit de Nederlandstalige Top 1000.

Luisteren kan via DAB+ en Internet.