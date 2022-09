NPO Sterren NL, de radiozender van de NPO met aandacht voor Nederlandstalige muziek, komt met een nieuwe lijst: de Nederlandstalige Top 1000.

Stemmen

De lijst met volgens de luisteraar van de radiozender de 1000 beste Nederlandstalige tracks wordt uitgezonden van 3 oktober tot en met 7 oktober aanstaande. Aanstaande vrijdag, 16 september, gaat de stembus open en kunnen de luisteraars van de radiozender gaan stemmen. Stemmen kan via deze pagina. De stembus sluit op vrijdag 23 september.

NPO 1

Emilie Sleven en Jan Paparazzi presenteren deze en volgende week Nederlandstalige Top 1000: de stemweek. Een televisieprogramma waarin de twee DJs van Sterren NL Radio inspiratie geven voor jouw stemlijstje. De uitzendtijden vind je hier.

Luisteren

De radiozender is in heel Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.