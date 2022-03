De landelijke radiozenders 100% NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime bundelen maandag 7 maart hun krachten om geld op te halen voor Giro555. Hiermee wordt geld opgehaald voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Radio555

Maandag is op alle deelnemende zenders het gezamenlijke programma Radio555 te horen, waarvoor de dj’s in verschillende formaties samen 15 uur lang radio maken. Hiermee proberen zij zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers die hard getroffen worden door het conflict in Oekraïne. Luisteraars kunnen een nummer aanvragen voor geld of direct doneren via radio555.nl.

Te volgen via radio- en televisie

Om zoveel mogelijk impact te realiseren bundelen de radiozenders hun krachten voor deze actiedag en zijn er bekende presentatoren in unieke combinaties te horen. Radio555 zendt van 06.00 tot 21.00 uur uit vanuit het actiecentrum in Beeld en Geluid, is te volgen op de tien deelnemende radiozenders en te zien via TV 538 (kanaal 538) en NPO 1 extra (kanaal 81). De dj’s doen verslag van de inzamelingsactie, geven luisteraars de ruimte met hun persoonlijke verhaal en onder redactie van de NOS houden zij Nederland op de hoogte met actuele nieuwsupdates.

Programmering voor maandag 7 maart:

06.00 – 08.00 uur: Gerard Ekdom (Radio 10) & Sander Lantinga (Radio 538)

08.00 – 10.00 uur: Mattie Valk (Qmusic) & Wietze de Jager (Radio 538)

10.00 – 12.00 uur: Bert Haandrikman (NPO Radio 5) & Jorien Renkema (NPO 3FM)

12.00 – 14.00 uur: Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) & Barry Paf (100% NL)

14.00 – 16.00 uur: Rob Stenders (Radio Veronica) & Rob van Someren (Radio 10)

16.00 – 18.00 uur: Domien Verschuuren (Qmusic) & Ruud de Wild (NPO Radio 2)

18.00 – 20.00 uur: Coen Swijnenberg (Radio 538) & Marieke Elsinga (Qmusic)

20.00 – 21.00 uur: Sander Hoogendoorn (NPO 3FM) & Tim Klijn (Radio Veronica)

Doneren

Luisteraars kunnen zelf bijdragen door een plaat aan te vragen voor geld of direct te doneren via de website van de tijdelijke radiozender. Ook de reclameblokken die normaliter op alle deelnemende radiozenders te horen zijn worden die dag vervangen door unieke content, geproduceerd tijdens deze radiodag. De volledige commerciële opbrengst van de reclameblokken komt ten goede aan de actie.

TV-uitzending Samen in Actie voor Oekraïne

SBS, RTL en de NPO brengen maandagavond een gezamenlijk programma Samen in Actie voor Oekraïne om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de humanitaire nood waarin honderdduizenden Oekraïners verkeren. Samen in Actie voor Oekraïne wordt maandagavond uitgezonden van 20.30 tot 22.30 uur op NPO1, RTL4 en SBS6 en wordt afgesloten met een bekendmaking van het eindbedrag. Verschillende radiozenders zullen ook melding maken van de eindstand.

Meer informatie over de Samenwerkende Hulporganisaties/Giro555 is te vinden op de website van Giro555.