Radiozender LEGA-C zendt vanaf woensdagavond, 28 mei, 24 uur lang de House History 333 uit.

Muziekgeschiedenis

Tijdens deze lijst staat de zender 24 uur lang stil bij de beste housetracks uit 35 jaar muziekgeschiedenis. De lijst wordt gepresenteerd door verschillende DJ’s die in de hoogtijdagen van de housemuziek actief waren op de radio in Nederland en België. Stationmanager Erwin van der Bliek is trots: “We hebben een mooi team aan DJ’s weten te strikken voor de lijst. Vince ’t Jolle en Bjorn van Zundert, bekend van C-Dance, zijn van de partij. Ook Koen van Tijn en Remco Ruijgers presenteren een deel van de lijst.” Van der Bliek kruipt zelf ook achter de microfoon tijdens de 24 uurs radio-uitzending. Het dj-team kiest bewust voor een bescheiden rol, met als uitgangspunt: de muziek op nummer één”. De uitzending start woensdagavond 28 mei om 20.00 uur

LEGA-C

LEGA-C is sinds februari gestart met haar uitzendingen via DAB+ in de regio Delft en via Internet. Het station richt zich volledig op elektronische dansmuziek uit de afgelopen 35 jaar. Bijzonder aan LEGA-C is het advertentievrije en non-stop karakter. Van der Bliek: “We merkten dat veel luisteraars afhaken bij traditionele radio door reclame, nieuws en drukke dj’s. Bij LEGA-C laten we deze elementen bewust weg. Onze luisteraars waarderen die rust en de focus op muziek enorm.“