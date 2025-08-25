Magic FM maakt sinds zaterdag gebruik van een innovatieve uitzendtechniek op DAB+ waardoor met minder bandbreedte toch een optimaal audiosignaal kan worden aangeboden.

Orban Optimod

Sinds zaterdag zendt Magic FM via het DAB+-netwerk van MTVNL uit met een bandbreedte van 48 kbps. Voorheen werd gebruik gemaakt van een bandbreedte van 64 kbps. NLRADIO, het bedrijf dat de distributie van de radiozender verzorgd, geeft aan dat door gebruik te maken van een moderne processor toch een goed audiosignaal kan worden aangeboden met een bandbreedte van 48 kbps. Hiervoor is samengewerkt met het bedrijf Orban dat hiervoor een Orban Optimod 5750 aanbiedt.

“Pionieren”

“Waar we 25 jaar geleden nog met analoge processoren en tunen in de studio bezig waren, pionieren we nu met DAB-geluid op slechts 48 kbps en een moderne Orban Optimod 5750. De resultaten? Een geluid dat op momenten zelfs beter klinkt dan veel huidige landelijke DAB-zenders en dat met minimale bandbreedte“, aldus NLRADIO op haar website. Vanaf 1 september zet NLRADIO deze nieuwe apparatuur in voor haar klanten zoals RADIONL, Arrow Classic Rock Radio en Tukker FM.