Op 11 oktober 1965 werd de eerste uitzending van Hilversum 3 de ether in geslingerd. De 60e verjaardag van NPO 3FM wordt komend weekend gevierd bij Beeld & Geluid in Hilversum met live-uitzendingen waarin 60 jaar aan hoogtepunten voorbijkomen, speciale optredens en een gratis toegankelijk evenement met expositie.

Expositie & live radiostudio

Van Sonifex-cart tot TikTok, van Magic Box tot Glazen Huis: de techniek is tijdens 60 jaar 3FM behoorlijk veranderd. Deze evolutie staat centraal bij de gratis toegankelijke expositie op zaterdag 11 en zondag 12 oktober in Beeld & Geluid. Deze bestaat onder andere uit zes oude radiostudio’s die worden opgebouwd in het atrium.

Live radio

Tussen de oude studio’s staat dit weekend ook de ‘huidige’ 3FM studio. Vanuit die studio wordt zaterdag en zondag tussen 10u en 16u uitzending gemaakt, met de beste tijdloze tracks, live muziek, en verhalen van 60 jaar 3FM. Meer informatie over de live-uitzendingen en optredens vind je hier.